Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

TEKİRDAĞ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP), tarafından İçişleri Bakanlığı'ndan gelen 4 milyon lira ödenek ile merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi, Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş ve Mestanlar mahallelerinin karayolları yaptırıldı.
15 GÜN DAYANMADI
Ancak 6 kilometrelik Süleymanpaşa- Naip Mahallesi karayolu yapımından 15 gün sonra bozuldu. Çevredeki fabrikalara malzeme taşıyan ağır tonajlı kamyonların geçmesi nedeniyle karayolu üzerinde çökmeler meydana gelirken, çukurlar oluştu.
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