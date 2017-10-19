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Yeni üniversiteye giriş sınavının ayrıntıları belli oldu! YÖK duyurdu...

YKS'nin ayrıntıları belli oldu! Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişikliğin ardından sınavın ayrıntıları da YÖK tarafından adaylara duyuruldu. İşte YÖK tarafından belirlenen yeni üniversiteye giriş sınavının ayrıntıları...

Yeni üniversiteye giriş sınavının ayrıntıları belli oldu! YÖK duyurdu...

YKS'nin ayrıntıları belli oldu! Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişikliğin ardından sınavın ayrıntıları da YÖK tarafından adaylara duyuruldu. İşte YÖK tarafından belirlenen yeni üniversiteye giriş sınavının ayrıntıları...

19 Ekim 2017 Perşembe 18:37
Yeni üniversiteye giriş sınavının ayrıntıları belli oldu! YÖK duyurdu...
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YKS'nin ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacak. Yükseköğretim Kurulunca, lisans  programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanının, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınarak hesaplanmasına  karar verildi. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek. Yükseköğretim  Kurumları Sınavı, 23-24 Haziran'da yapılacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40 ve Fen Bilimleri Testi'nde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi.   

YÖK, kurumun internet sitesinde, "Yükseköğreti?m Kurumları Sınav Sistemi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları"nı yayımlandı.

Buna göre, YKS'de adaylar, cumartesi günü öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda, Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi'nden Türk dili ve edebiyatı sorularının yanı sıra Tarih-1 ve Coğrafya-1 soruları yöneltilecek.  Sosyal Bilimler-2 Testi'nden Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu ve Din Kültürü ve  Ahlak Bilgisi sorularını ve Fen Bilimleri Testi'nde ise fizik, kimya ve biyoloji  sorularını cevaplandıracak. Öğrencilere bu oturumda, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1  Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40 ve Fen  Bilimleri Testi'nde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacak.

Lisans için bir oturumdan en az birinin 180 olması gerekecek

Adayların cumartesi günü Sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek. Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.
Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için  ikinci aşamada dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı  oturumda 4 sınava giriyordu ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü  hesaplanıyordu. Bu sene ise adaylar öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal  Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek  bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacak.
Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne "Sözel",  Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne "Sayısal", Türkçe-Matematik  (TM) olarak adlandırılan puan türüne "Eşit Ağırlık" puan türü karşılık  gelecek.

Tarihten 21 soru sorulacak

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak,  ikinci oturumda ilgili testlerdeki soruları cevaplandıracak. Buna göre, adaylar  "Sözel Puan" için Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2  testlerini, "Sayısal Puan" için Matematik ve Fen Bilimleri testlerini, "Eşit  Ağırlık Puanı" için Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Matematik  testlerini, "Sözel + Eşit Ağırlık Puanı" için Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal  Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 ve Matematik testlerini, "Sayısal+Eşit Ağırlık  Puanı" için Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik ve Fen Bilimleri  testlerini, "Sözel+Sayısal+Eşit Ağırlık Puanı" için ise Türk Dili ve  Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri  testlerini çözecek.

Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal  Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de  ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandıracak.

Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe  grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6  soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltilecek.

Adaylar, Fen Bilimleri Testi'nde fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden  13 olmak üzere 40 soru çözecek.

Pazar günü yapılacak yabancı dil testinde ise adaylara 80 soru  yöneltilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 23-24 Haziran'da yapılacak.

2018'de uygulanacak sistemde Milli eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltilecek ve puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacak. Orta Öğretim Başarı Puanı'nın (OBP) katkı oranında ve hesaplanma  şeklinde bir değişiklik olmayacak.

200 puan için karşılık puan hesaplanacak

TYT puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da  kullanılabilmesi için adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası, referans  olarak, aldıkları puanı takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına  gelen puana dönüştürülecek. Farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek, adil bir puanlama yapılmış olacak.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına  yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Cumartesi günü yapılacak birinci oturumda, Temel Yeterlilik Testi'nde  (TYT) 40 Türkçe, 40 temel matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacak, 90  dakika süre verilecek. Adayın sözel, sayısal, eşit ağırlık puan türlerinden birinin oluşması  için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması gerekecek. Sözel, sayısal, eşit  ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört testin tüm sorularını yani  160 soru cevaplandırması, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinin oluşması için  ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması; sayısal ve eşit ağırlık puan  türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekecek.

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81-1,68 dakika  arasında değişen süreler verilirken, YKS'de soru başına 1,125-2,25 dakika  arasında değişen süreler tanındı. Buna göre, iki testten 80 soru çözecek bir  aday, 180 dakika süre kullanabilecek. Bu adayın bir soru için ayırması gereken  süre 2,25 dakika olacak. Üç testten 120 soru cevaplayan aday ise yine 180 dakika  süre kullanacak. Bu adayın bir soru için 1,5 dakika ayıracak. Dört teste girecek  bir aday ise 180 dakika süre kullanacak ve bu adayın bir soru için ayıracağı süre 1,125 dakika olacak.

YKS'nın birinci oturumu olan TYT'de adaylara bir, öğleden sonraki  ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecek. Bu uygulama,  adaylara zamanı kullanma ve planlama hususunda imkan ve avantaj sağlayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek ve başvuru kılavuzunda ve ÖSYM'nin web sayfasında ilan edilecek. Sınavın oturum saatleri arasındaki aralar, ÖSYM tarafından  belirlenecek. Bununla birlikte verilecek aranın süresi iki saatten az olmayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek ve  sınav ücretinin iki oturum için 120 lira olması planlanacak. Konuyla ilgili kesin  bilgi Başvuru Kılavuzunda ve ÖSYM'nin web sayfasında ilan edilecek. Lisede öğrenim gören son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm tarafları  en şeffaf ve en doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yapılacak çalışmalar  kapsamında, YÖK Çağrı Merkezi (444 8 965) de hizmet verecek. MEB ile iş birliği halinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme  yapılacak, son sınıf öğrencileri ise sosyal medya, e-posta, e-okul, SMS gibi  araçlarla bilgilendirilecek.

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YKSÜniversiteye Giriş SistemiYök
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