'Yeni Türkiye'nin belini hiç kimse bükemez'

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu Antalya İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Kepez Turgut Özel Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya milletvekilleri, ilçe belediye ve parti başkanları ile partililer katıldı. Alanya'dan İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi de tam kadro Antalya'daydı. Burada bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Afrin Operasyonu'na karşı olan ülkelere ateş püskürdü. Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ derken bunu sadece Afrin için söylemedi. Bunu içeride ve dışarıda hainlerin olduğu her yer için söyledi. Gençler, bugün bu imkanlarımız olmasaydı, bu operasyonları bizlere yaptırmazlardı. Biz güçlü olmasaydık, dik durmasaydık, bu operasyonlar karşısında 'durdurun' diyen ülkelerin hepsi olurdu" dedi.

'BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ'

Geçen yıl Türkiye’nin UNESCO icra komitesine aday olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “4 tane Avrupa ülkesiyle birlikte yarıştık. Türkiye, tüm dünyada ülkelerinin 3'te 2'sini alarak Almanya gibi bir ülkeyi saf dışı bırakarak seçilmiştir. Neden Asya pasifikteki bize oy veriyor, neden Karayip’teki ülkeler, Afrika ülkeleri blok halinde bize oy veriyor. Bununla övünelim, gururlanalım ama kıymetini de bilelim" diye konuştu. Artık yeni ve güçlü bir Türkiye’nin olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Artık yeni bir Türkiye var. Yeni bir Türkiye’ye nasıl davranacağınızı, nasıl hitap edeceğinizi, tepeden değil de göz göze nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Bugün artık Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıkmaya başladı" dedi.