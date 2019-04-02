Yeni seçilen belediye başkanları ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?

NÜFUSU 2 milyonun üzerinde bulunan büyükşehir belediye başkanları Nisan ayında prim ve vergiler düşüldükten sonra 24 bin lira maaş alacaklar. Yeni seçilecek muhtarlar ise Haziran ayına kadar bin 911 lira, Temmuz ayından sonra ise en az 2 bin 7 lira alacaklar. Belediye başkanlarının maaşları ile belediye meclis üyelerinin özlük hakları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenleniyor. Kanuna göre, belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Örneğin, yasada nüfusu 2 milyonun üzerinde olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlarının maaşları 230.000 gösterge ile belirleniyor. 2015 yılından itibaren bütçe kanunlarıyla yapılan 2280 ilave ile 232.280 gösterge üzerinden brüt maaşları hesaplanıyor. Gösterge rakamları, her 6 ayda bir artırılan memur maaş katsayısıyla çarpılarak brüt maaş bulunuyor. Bu rakamdan öncelikle yüzde 5 oranında genel sağlık sigortası (GSS) primi ile yüzde 9 oranında maluliyet, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden damga vergisi ve gelir vergisi düşülüyor. Gelir vergisi oranı yılın ilk aylarında yüzde 15 olarak başlıyor. İlerleyen aylarda, matrahtaki artışa bağlı olarak önce yüzde 20, sonra sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 35 oranına kadar çıkıyor.

24 BİN LİRA MAAŞ ALACAKLAR

Nüfusu 2 milyonun üzerindeki büyükşehir belediye başkanları Nisan ayında yüzde 20 oranında gelir vergisi ödeyecekler. Prim ve vergiler düşüldükten sonra 24 bin lira maaş alacaklar. Evli, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına bağlı olarak ayrıca aile yardımı ve asgari geçim indirimiyle ele geçen tutar artabiliyor. Vergi oranı arttıkça ilerleyen aylarda ele geçen maaşları azalıyor. Örneğin; Haziran ayında yüzde 27 oranındaki vergi dilimine girince aile yardımı hariç net maaşları 21 bin 649 liraya gerileyecek. Belediye başkanlarının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde maaşları kesilmiyor.