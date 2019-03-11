Yeni pusulada bomba detay! Yüzde 11 oy alan partinin adı yok

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından basına tanıtıldı. Pusulada sırasıyla Saadet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Demokratik Sol Parti yer alıyor. Pusulada, Cumhur İttifakı kapsamında aday göstermeyen MHP yer almıyor.

BİR İLK YAŞANACAK

Seçmenler 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.

PARTİLERİN YERLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nda yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de kura çekimiyle belirlendi.

Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde;

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İYİ Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti