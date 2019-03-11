Yeni pusulada bomba detay! Yüzde 11 oy alan partinin adı yok

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarında Cumhur İttifakı kapsamında aday göstermeyen MHP yer almıyor.

Yeni pusulada bomba detay! Yüzde 11 oy alan partinin adı yok
banner404

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından basına tanıtıldı. Pusulada sırasıyla Saadet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Demokratik Sol Parti yer alıyor. Pusulada, Cumhur İttifakı kapsamında aday göstermeyen MHP yer almıyor.
BİR İLK YAŞANACAK
Seçmenler 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.
PARTİLERİN YERLERİ KURA İLE BELİRLENDİ
Yüksek Seçim Kurulu'nda yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de kura çekimiyle belirlendi.

Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde;

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İYİ Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona...
Antalya Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona...
  1. SPOR

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479