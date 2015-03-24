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Yeni Özgecanlar olmasın diye...

Özgecan Aslan'ın bindiği minibüste vahşice öldürüldüğü Mersin'in Tarsus ilçesinde, sivil polisler tarafından toplu taşıma araçlarında denetim yapılmaya başlandı

Yeni Özgecanlar olmasın diye...

Özgecan Aslan'ın bindiği minibüste vahşice öldürüldüğü Mersin'in Tarsus ilçesinde, sivil polisler tarafından toplu taşıma araçlarında denetim yapılmaya başlandı

24 Mart 2015 Salı 15:39
Yeni Özgecanlar olmasın diye...
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Tarsus Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Kayıt Tescil ve Büro Amiri Ali Eskin, denetleme çalışmalarının tanıtımında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını belirlemek, toplu taşıma araçlarında yolculara karşı hoş olmayan tutum ve davranışların önlenebilmesi için değişik zamanlarda araçlara sivil polis bindirerek uygulama yapmaya başladıklarını söyledi. Eskin, toplu taşıma araçlarının sürücülerinin veya çalışanlarının karıştığı bazı olumsuz olaylar olduğunu hatırlatarak bu tarz üzücü durumların önlenebilmesinde uygulamanın etkili olacağını ifade etti. Şu ana kadar yaptıkları kontrol ve denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirten Eskin, denetimlerin yıl boyu devam edeceğini sözlerine ekledi. Toplu taşıma araçlarındaki yolcular da uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 14:41
Anahtar Kelimeler:
Türkiye GündemMersinTarsusÖzgecan Aslan
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