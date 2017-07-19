Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın görüşmesinden kabinede 'revizyon' kararı çıkarken, Alanya'da gözler iki bakanlığa çevrilmişti. Alanyalı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürürken, Alanya'nın en çok merak ettiği bir diğer bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise değişikliğe gidildi. Uzun süre görev yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından son revizyonda Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanan Nabi Avcı, yeni kabinede kendisine yer bulamadı. Avcı'nın yerine ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Başbakan eski Yardımcısı Numan Kurtulmuş atandı.

'OLUMLU EYLEMLERİN DEVAM ETMESİ GEREK'

Değişikliği değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yeni bakandan en büyük beklentilerin mevcut olumlu projelerin devam ettirilmesi ve katlanarak artması olduğunu söyledi. Sili, "Bakanlık değişse bile bizim sektör olarak amacımız yeni gelen kişinin olumlu projeleri katlayarak arttırması. Olumlu eylemlerin artarak devam etmesi sektör açısından çok önemli. Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu anlamda Dışişleri Bakanlığı görevine devam edecek olması bizler açısından da çok önemli. Kendisi Dışişleri Bakanlığı'nın yanısıra bir Turizm Bakanı gibi de çalışıyor" diye konuştu.

'DİLEĞİMİZ TURİZMİN KURTARICISI OLMASI'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise "Yeni bakanımıza görevi hayırlı olsun. Umuyoruz ki sıkıntıların yaşandığı turizmin kurtarıcısı olur. Turizmde yapıcı adımlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Umuyoruz ki yeni bakanımız bu yönde bize çok fazla katkı sağlayacak. Özellikle turizm bölgelerine gelmesi ve sorunları, aksamaları ve yapılabilecek iyileştirmeleri yerinde görmesi çok iyi olacaktır. Bugüne kadar bunu yapan çok fazla bakan olmadı. Sektörün ihtiyaçlarının yerinde görülmesi gerekiyor" dedi.