Yeni Kültür Bakanı'nın ilk mesajı o oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Harun Kolçak’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Harun Kolçak, yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müzik dünyamıza birçok önemli yapıtlar kazandırmıştır. Ailesinden aldığı sanatçı kimliğini başarıyla taşıyan Kolçak, değerli çalışmaları ile her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.