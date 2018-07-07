Yeni kabineye bomba isim! Kulisler bu iddiayı konuşuyor

ÖNÜMÜZDEKİ hafta açıklanması beklenen, 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine konusu, AK Parti kulislerinde gündem oluşturdu.

GÖZLER YENİ KABİNEDE

Yeni kabine için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, ortaya atılan iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi.

ETHEM SANCAK SÜRPRİZİ

Gazeteci Işık, Posta'da yayımlanan bugünkü yazısında, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan iş adamı Ethem Sancak'ın da yer alacağı iddiasında bulundu.

"ÖYLE BİR YERDEN TELEFON GELDİ Kİ..."

Işık, "Günlerdir Ankara'dan gelen yeni kabine kulislerini yazıyorum. Dün öyle bir yerden öyle bir telefon geldi ki yazmak zorundayım. İş adamı, aynı zamanda AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın adı da yeni bakanlar kurulu için geçiyormuş. Kaynağıma 'Hangi bakanlık?' diye sordum, 'Ticaret Bakanlığı da olabilir, Sanayi Bakanlığı da onu Patron bilir' dedi" ifadelerini kullandı.