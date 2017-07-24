Yeni hükümet sözcüsü belli oldu!

YENİ Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu.

Bakalar Kurulu sonrası kameralar önüne çıkan Bozdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Başbakan yardımcılarının görevlerine dahil düzenleme yapıldı.

MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu doğrudan sayın Başbakan'a bağlı olarak çalışacaklardır.

Hükümet Sözcülüğü, TBMM ile ilişkiler, Danıştay'la ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı ile ilgili konular, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından;

Ekonominin koordinasyonu ve bankalar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından deruhte edilecektir.

RTÜK, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu Fikri Işık bakanımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

Kıbrıs işleri koordinasyonu ve ayrıca AFAD ve yatırım ajansıyla ilgili işleri Recep Akdağ yürütecektir."

YENİ KABİNE İLK KEZ TOPLANDI

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.30'da başladı.

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Daha önce Bakanlar Kuruluna Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, Başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı.