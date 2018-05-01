Yeni havalimanı için kulislere düşen büyük iddia

KULİSLERDE konuşulan bilgiler doğrultusunda, Yusuf Akçayoğlu’nun ortakların bulunduğu bir toplantıda,” Burası istenilen tarihe yetişmiyor gidin Cumhurbaşkanımıza söyleyin” dediği ve bu söylemden sonra ortaklar arasında çıkan tartışmada, Limak Ve Kolin dışındaki diğer 3 ortağın yani, Cengiz-Mapa ve Kalyon’un Yusuf Akçayoğlu’nun gitmesi şeklinde karar aldığı söyleniyor. Tabii ki Yusuf Akçayoğlu bu oylamayı 3/2 ile kaybedip istifa etmek zorunda bırakılmış.
Bu durumda 29 Ekim 2018 de açılması planlanan 3.havalimanı göstermelik bir açılış sonrasında kapatılıp, 29 Mayıs 2019 da( İstanbul’un Fethi) ise tamamen açılmasına çalışılacağı yine bir başka iddia olarak konuşuluyor.
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