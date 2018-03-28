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Yeni dönem pazartesi başlıyor

İçişleri Bakanı Soylu, "Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak. 2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacak" dedi

Yeni dönem pazartesi başlıyor

İçişleri Bakanı Soylu, "Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak. 2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacak" dedi

28 Mart 2018 Çarşamba 14:18
Yeni dönem pazartesi başlıyor
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"nde yaptığı konuşmada, teknolojinin getirdiği kolaylıklar karşısında eskinin alışkanlıklarında ısrar etmenin, zaman, mekan ve mali açıdan israf olduğunu belirtti.

Soylu, bu kapsamda Bakanlık'ça yürütülen bazı hizmetlerin yapısında değişiklikler ve sadeleştirmeler yapmayı kararlaştırdıklarını belirterek, bu hizmetler için istenen toplam 2 bin 185 belgeden 754 tanesini kaldırdıklarını, böylece 2016 verileriyle hesapladığında 75 milyon 777 bin Türk lirası tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Başvuru nokta sayıları arttı
Pasaport ve sürücü belgeleri işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğünden Nüfus Genel Müdürlüğüne devrinin de kamu verimliliğinin artışına dönük bir yaklaşımın ürünü olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değişiklik sayesinde hem vatandaşımızın daha hızlı hizmet almasını temin ediyoruz, hem de emniyet teşkilatımızın büro işi yükünü azaltarak asli görevi olan kolluk hizmetlerine daha fazla enerji ve kapasite ayırmasını temin etmiş oluyoruz. Yapılan bu düzenlemeyle pasaport başvuru noktası 503 merkezden 761 merkeze, sürücü belgesi başvuru noktası ise 596 merkezden 690 merkeze çıkmış olacak. Yani vatandaşımızın pasaport ve ehliyet alma noktalarına erişebilirliğini artırdık ve hizmet yaygınlığını Türkiye'nin hemen hemen bütün uç noktalarına ulaştırmış olduk. Nereden nüfus kağıdı alınıyorsa vatandaşımız gidecek oradan rahat bir şekilde pasaportunu ve ehliyetini alabilme kabiliyetine sahip olabilecektir. Bu önemli bir avantajdır. Bir önemli avantaj da vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak olmasıdır. 2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacak olduğu için söz gelimi vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacak."

1 milyon 220 bin araç tescil ve devir işlemi yapıldı
Araç tescil ve devir işlemlerinin 1 Şubat itibarıyla noterlere devredilmesiyle elde edilen kazanımlara da değinen Soylu, bugüne kadar 1 milyon 220 bin işlem gerçekleştirildiğini aktardı.

Soylu, Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle de çok önemli kazanımlar elde edileceğini vurgulayarak, "Bugüne kadar 20 milyon 500 bin yeni kimlik verilmiş oldu. Bu sene hedefimiz de 20 milyondur." diye konuştu.

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Süleyman SoyluBelgeDevir Töreni
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