Yeni çevreyolunda ters yöne girenler yandı! Jandarma geçit vermiyor

ALANYA Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan yeni çevreyolu, Hacıbaba Mezarlığı yanında ters şeritte ilerleyen araç sürücülerini durdurarak haklarında cezai işlem uyguladı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler uyarılırken, uygulamanın süreceği öğrenildi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.