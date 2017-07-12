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Yeni bir yıldız keşfedildi! Satürn büyüklüğünde

Bilim insanları, Güneş Sistemi dışında neredeyse Satürn büyüklüğünde bir yıldız keşfetti

Yeni bir yıldız keşfedildi! Satürn büyüklüğünde

Bilim insanları, Güneş Sistemi dışında neredeyse Satürn büyüklüğünde bir yıldız keşfetti

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:19
Yeni bir yıldız keşfedildi! Satürn büyüklüğünde
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İNGİLTERE'NİN Cambridge Üniversitesinden gök bilimcilerin öncülük  ettiği uluslararası araştırma ekibi, sonuçlarını "Astronomy&Astrophysics"  dergisinde yayınladıkları araştırmada, "EBLM J0555-57Ab" adı verdikleri yıldızın  şimdiye kadar keşfedilen en küçük yıldız olduğunu belirtti.

Araştırma için Cenevre'de bulunan Güneş Ötesi Gezegenler Güney  Gözlemevi'ndeki CORALIE spektrometresini (yörünge ölçüm cihazını) kullanan bilim  insanları, yıldızın hacmini, onunla aynı yörüngede bulunan daha büyük bir  yıldızla aynı hizadan geçerken büyük yıldızda oluşan sönme etkisini kaydederek  tespit etmeyi başardı.

Araştırmada, yıldızın, Güneş Sistemi'nin ikinci büyük gezegeni olan,  yaklaşık 58 bin kilometre çapındaki Satürn ile yaklaşık aynı büyüklükte olduğu  kaydedildi.

Söz konusu büyüklüğün, herhangi bir yıldızın nükleer faaliyetini  sağlayan çekirdeğindeki hidrojen füzyonunu sürdürebilmesi için öngörülen asgari  ebada denk geldiği ifade edildi.

Bilim insanları, bu tür küçük ve soluk yıldızların, bünyesinde su  ihtimali içeren Dünya büyüklüğündeki gezegenleri keşfetmek açısından da en iyi  adaylar olduğuna dikkati çekti. Örneğin buna benzer ama daha büyük bir soğuk cüce  yıldız TRAPPIST-1'in çevresinde Dünya büyüklüğünde 7 ılıman gezegen  keşfedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
YıldızSatürnCenevreİngiltere
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