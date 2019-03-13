Yeni Bir Parti'den, ilk geri adım geldi

Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan önderliğinde kurulacağı konuşulan Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Şimdilik sizlere veda ediyoruz." ifadelerini kullandı

Yeni Bir Parti'den, ilk geri adım geldi
banner404

ANKARA kulislerini sallayan Yeni Bir Parti, kurduğu internet sitesiyle siyasi faaliyetini başlatmıştı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakan Ali Babacan liderliğinde kurulacağı iddia edilen Yeni Bir Parti, sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklama daha yaptı.
"SİZLERE VEDA EDİYORUZ"
Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yeni Bir Parti'nin Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi: "Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Bize gönderilen mesajlar emanetinizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olacağımıza inanıyor ve saygılarımızla şimdilik sizlere veda ediyoruz."

İşte o paylaşım;

Yeni Bir Parti'den Geri Adım: Sitemizi Yayından Kaldırıyoruz
NE OLMUŞTU?
Türkiye yerel seçime giderken dikkat çeken bir gelişme yaşanmış, "Yenibirparti" adıyla internet sitesi kurulmuştu. Kendisini merkez sağda konumlandıran partinin, Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın liderliğinde kurulduğu iddia edilmişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İngiliz Büyükelçiden Büyükşehir'e ziyaret
İngiliz Büyükelçiden Büyükşehir'e ziyaret
  1. ANTALYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479