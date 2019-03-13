Yeni Bir Parti'den, ilk geri adım geldi

ANKARA kulislerini sallayan Yeni Bir Parti, kurduğu internet sitesiyle siyasi faaliyetini başlatmıştı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakan Ali Babacan liderliğinde kurulacağı iddia edilen Yeni Bir Parti, sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklama daha yaptı.

"SİZLERE VEDA EDİYORUZ"

Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yeni Bir Parti'nin Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi: "Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Bize gönderilen mesajlar emanetinizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olacağımıza inanıyor ve saygılarımızla şimdilik sizlere veda ediyoruz."

İşte o paylaşım;

Yeni Bir Parti'den Geri Adım: Sitemizi Yayından Kaldırıyoruz

NE OLMUŞTU?

Türkiye yerel seçime giderken dikkat çeken bir gelişme yaşanmış, "Yenibirparti" adıyla internet sitesi kurulmuştu. Kendisini merkez sağda konumlandıran partinin, Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın liderliğinde kurulduğu iddia edilmişti.