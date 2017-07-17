Yeni bir bitki türü keşfedildi

VAN-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu (Hoşap) yakınlarındaki Güzeldere mevkiinde dağlarda keşfedilen bitkiye ‘Allium Hoshabicum’ ismi verilirken, bitki geçtiğimiz günlerde ‘Phytotaxa’ adlı uluslararası bilim dergisinde de yayımlanarak bilim dünyasına kazandırıldı. İHA muhabirine konuşan Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, yeni bulduğu bitkinin yabani bir sarımsak türü olduğunu belirterek, ileride bunun aroması ile ilgili de çalışma yapılabileceğini söyledi.

“36 yeni bitki türünü yayımlayarak bilim dünyasına kazandırdım”

Botanik ilmi üzerine çalışmalar yaptığını ifade eden Fırat, “Yaklaşık 18 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan dağları, yaylaları, vadileri gezerek 36 bin adet bitki örneği topladım. Doğu’da benden daha fazla bitki toplayan hiçbir botanikçi yok. Hatta birçok noktaya hiç gidilmemiş, tek başıma gittim. Bu yüzden bir sürü yeni bitki türü keşfettim. Yayımladıklarımız var. Yayımlamadıklarımız var. Şu ana kadar 36 yeni bitki türü yayımlayarak bilim dünyasına kazandırdım. Bunlardan bir tanesi de son günlerde uluslararası bir dergide yayınlanan ‘Allium Hoshabicum’ ismini verdiğimiz bitkidir” dedi.

“Bitkiye ‘Allium Hoshabicum’ adını verdik”

2011 yılında yaptığı ilk floristik arazi çalışmasında bitkinin farkına vardığını ifade eden Mehmet Fırat, “Bitki küçücük bir bitkidir. Yaklaşık 7-10 santimetre büyüklüğünde yabani bir sarımsak çeşididir. Aroması normal düzeydedir. İlerde belki bu aroma üzerinde de çalışma yapılabilir. Bulduğumuz yerin adını verdik. O bölgenin adı ‘Hoşap’ olarak bilindiği için Latince kurallarına uygun olarak ‘Allium Hoshabicum’ adını verdik. Bunun bizim ülkemiz için, memleketimiz için, biyo çeşitlilik açısından iyi bir zenginlik olduğunu ifade etmek gerekir” diye konuştu.

Bilim dünyasına kazandırılan bu bitkilerin korunması gerektiğini savunan Fırat, “Bunlar üzerinde farklı ilmi çalışmalar yapıp, farklı alanlarda kullanmamız gerektiğine de inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Mehmet Fırat, elinde çok sayıda keşfettiği ancak yayımlanmadığı yeni bitki türü olduğunu ve gelecek zamanlarda yayınlayacağını da sözlerine ekledi.