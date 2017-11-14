Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109641
ALTIN
158.806
DOLAR
3.8729
STERLİN
5.0754
EURO
4.5486
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Facebook 'beğen' butonu kaldırılıyor!
Beğen butonu kaldırılıyor!
banner468

Yeni başkandan flaş karar! Topbaş'ın projesi iptal edildi

Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi projesi iptal edildi. Havaray yerine metro ve hafif raylı sistem hayata geçirilecek

Yeni başkandan flaş karar! Topbaş'ın projesi iptal edildi

Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi projesi iptal edildi. Havaray yerine metro ve hafif raylı sistem hayata geçirilecek

14 Kasım 2017 Salı 14:57
Yeni başkandan flaş karar! Topbaş'ın projesi iptal edildi
banner404

İBB Başkanı  Mevlüt Uysal,  Sefaköy Beşyol'dan  Başakşehir'e 15 km'lik havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı. Havaray metro projesinin Sefaköy-Başakşehir hattında yapılması ve 15 kilometre uzunluğunda 17 istasyonlu bir hat olması planlanıyordu.

"ESNAF VE VATANDAŞLARIN CİDDİ RAHATSIZLIĞI OLDU"

Küçükçekmece Belediyesi yanındaki Zemin Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi'ni denetleyen ve yetkililerden bilgi alan  Uysal, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Küçükçekmece için önemli kararlar aldıklarını dile getiren  Uysal, eski  Küçükçekmece Belediye Binası'nın bulunduğu yerden, yani  Sefaköy'den  Başakşehir  Fatih Terim Stadyumu'na kadar sürecek 15 kilometrelik havaray sisteminin projesi ve ihalesinin yapıldığını hatırlattı.

Havaray insanlara çok cazip gelse de projelendirip ihalesi yapıldıktan sonra özellikle  Sefaköy bölgesindeki esnaf ve vatandaşın çok ciddi rahatsızlığı olduğunu anlatan  Uysal, şunları kaydetti:

"Havaray, dar bir alandan geçmek zorunda kalacağı için kamulaştırma olacağı, binaların önünden geçeceği için görüntü kirliliğine yol açabileceği şeklinde şikayetler aldık. İlçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bu rahatsızlıklarını dikkate alarak, her ne kadar maliyet biraz artmış olsa bile artık havarayı iptal ediyoruz. Onun yerine metro ve hafif raylı sistemi hayata geçiriyoruz. O projeyi revize edip kısa zamanda buranın yeniden ihaleye çıkmasını sağlayacağız.

"YENİ BİR PLANLAMA YAPILACAK"

Metro ve hafif raylı sistemin özellikle Beşyol bölgesinde metro olarak geçmesi gerekir. Orada hem Büyükşehir adına ciddi bir kamulaştırma yükü hem de vatandaşımız adına onları rahatsız edici bir yapı vardı. Gerekirse daha sonraki yerlerde işi hızlı ve çabuk bitirme adına bazı yerlerde yol üstünde, bazı yerlerde ise yol altında yapılacak. Bunun örnekleri var. Daha önce Aksaray-Esenler ve Vezneciler-Sultançiftliği'nde olduğu gibi. İnşallah yeni bir planlama ile bunu yapacağız."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 14.11.2017 15:00
Anahtar Kelimeler:
yeni başkandan flaş karar topbaş ın projesi iptal edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatak odasında yakalandılar!
Yatak odasında yakalandılar!
Otoparkta kadınlara cinsel organını gösteren tacizci gözaltında
Otoparkta kadınlara cinsel organını gösteren tacizci gözaltında
Tartışmalara neden olan araç için belediyeden açıklama: Bizim değil
Tartışmalara neden olan araç için belediyeden açıklama: Bizim değil

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim