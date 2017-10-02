Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103558
ALTIN
146.441
DOLAR
3.5783
STERLİN
4.7355
EURO
4.2031
Google Fotoğraflar artık çok daha hızlı!
Google Fotoğraflar artık çok daha...
Instagram'da hesap nasıl onaylatılır?
Instagram'da hesap nasıl onaylatılır?
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl yaşıyor?
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl...
banner468

Yeni başkan kim olacak? 'Halef' seçimi Çarşamba'ya

Alanyalı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için 4 Ekim Çarşamba günü Başakşehir Belediye Meclisi'nde seçim yapılacak

Yeni başkan kim olacak? 'Halef' seçimi Çarşamba'ya

Alanyalı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için 4 Ekim Çarşamba günü Başakşehir Belediye Meclisi'nde seçim yapılacak

02 Ekim 2017 Pazartesi 14:42
Yeni başkan kim olacak? 'Halef' seçimi Çarşamba'ya
banner404

Haber: Alper KUTAY

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal'ın geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamada Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından benzer süreç  Başakşehir Belediyesi'nde başladı. İstanbul Valiliği'nden  Başakşehir Belediyesi'ne gönderilen yazı ile yeni belediye başkanının seçilmesi süreci başladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 28 Eylül 2017 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın seçilmesi nedeniyle ilçeniz belediye başkanlığı makamı boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Başakşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanını seçmek üzere Başakşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda 04 Ekim 2017  Çarşamba günü saat 15.00'te toplanması uygun görülmüştür. Anılan yer, tarih ve saatte usullere uygun olarak yapılacak toplantıya meclis üyelerinin katılımının sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Uysalİstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıBaşakşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kritik davada ilk ifade: Adil Öksüz beni arayıp...
Kritik davada ilk ifade: Adil Öksüz beni arayıp...
Yaşıtları okula giden çocuklar pamuk tarlasında çalışıyor
Yaşıtları okula giden çocuklar pamuk tarlasında çalışıyor
Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada
Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim