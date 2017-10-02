Yeni başkan kim olacak? 'Halef' seçimi Çarşamba'ya

Haber: Alper KUTAY

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal'ın geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamada Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından benzer süreç Başakşehir Belediyesi'nde başladı. İstanbul Valiliği'nden Başakşehir Belediyesi'ne gönderilen yazı ile yeni belediye başkanının seçilmesi süreci başladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 28 Eylül 2017 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın seçilmesi nedeniyle ilçeniz belediye başkanlığı makamı boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Başakşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanını seçmek üzere Başakşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda 04 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanması uygun görülmüştür. Anılan yer, tarih ve saatte usullere uygun olarak yapılacak toplantıya meclis üyelerinin katılımının sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim."