Yeni bakanlarla ilk toplantı

KABİNE , geçen hafta yapılan revizyonun ardından ilk kez biraraya geldi. Yeni kabineye giren 6 isim şöyle : Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan.