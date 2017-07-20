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Yeni bakan Fakıbaba'nın tweeti sosyal medyayı salladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın görev devir teslim töreniyle ilgili attığı tweet, Şanlıurfa'da çok konuşuldu. Fakıbaba, "Yarın 15.00'te yapılacak olan devir-teslim törenine hemşehrilerimin yorulmamaları, masraf etmemeleri için zahmet etmemelerini istirham ediyorum" mesajını paylaştı

Yeni bakan Fakıbaba'nın tweeti sosyal medyayı salladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın görev devir teslim töreniyle ilgili attığı tweet, Şanlıurfa'da çok konuşuldu. Fakıbaba, "Yarın 15.00'te yapılacak olan devir-teslim törenine hemşehrilerimin yorulmamaları, masraf etmemeleri için zahmet etmemelerini istirham ediyorum" mesajını paylaştı

20 Temmuz 2017 Perşembe 17:15
Yeni bakan Fakıbaba'nın tweeti sosyal medyayı salladı
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GIDA , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, görevi Faruk Çelik'ten devraldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Bakanlık makamında yapılan tören, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri, sektör temsilcileri, bakanlık çalışanlarının katlımı ile gerçekleşti. Yoğun ilgi ve kalabalık nedeniyle bir süre geciken törende konuşan Çelik, 10 yılı bakanlık olmak üzere yaklaşık 18 yıldır parlamenter olarak millete, devlete hizmet etme onurunu yaşadığını söyledi.Bakanlık görevinde bulunduğu 10 yıllık süre içinde milletin kronik sorunlarına çözüm üreten pek çok icraatı gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, sosyal güvenlik reformu ve genel sağlık sigortasından istihdam paketlerine, çalışma hayatında birçok önemli düzenlemenin bakan olduğu dönemde hayata geçtiğini kaydetti. 
Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına atandığı ilk günden itibaren de bütün taraflarla diyalog halinde çalışma yürüttüklerini, ülkenin gelecekte tarımda ve hayvancılıkta kendi kendine yeterli olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Milli Tarım Projesi'ni başlattıklarını hatırlatarak, tarım ve hayvancılığı popülist ve politik yaklaşımlarla değil, gerçekçi politikalarla ele aldıklarını vurguladı.

'BAYRAĞI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM'

Tarım ve hayvancılığın gıda arz güvenliği sağlanması için olmazsa olmaz bir alan olduğunun altını çizen Çelik, Milli Tarım Projesi'yle 3 yıl gibi orta vadede Türkiye’nin hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda kendi kendine yeter hale geleceğini söyledi. Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İslam dünyasında fitnenin kol gezdiği, Türkiye’nin kuşatılmak istendiği, FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin ülkenin zaafa uğratılmasını beklediği, Ortadoğu'nun kültür birikimi ve sosyolojisiyle bağdaşmayan dizaynların yapılmak istendiği bir süreçten geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki yeni kabinenin Türkiye’nin bu zor süreci başarıyla atlatılmasında üzerine düşen görevi yerine getireceğine inancımız tamdır. Biz takım oyuncusu olarak orta sahada bize verilen görevi yapma gayreti içerisinde olduk. Bundan sonra da üzerimize düşecek görev ne ise her hal ve şartta o görevi yerine getirme çabası içerisinde olacağız. Resmi olarak hangi rütbeyi taşırsak taşıyalım bizim için en asil rütbe bu millete hizmetkar olmaktadır. Bundan sonra da bu milletin derdiyle dertlenmeye devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Tarladaki çiftçimizin, fabrikadaki işçimizin ve tezgahı başındaki esnafımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Onur duyarak ve alnımın akıyla taşıdığım bakanlık bayrağını bu asil millete ve bu kadim devlete hizmet etmenin rahatlığıyla AK Parti’ye geçmesinde emeğim olan, kendisiyle çalışmaktan onur duyduğum sayın Eşref Fakıbaba’ya devrediyorum. Bu bayrağı kendisinin çok daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum, güveniyorum." Fakıbaba’ya yeni görevinde başarılar dileyen Çelik, “Milli tarım ve hayvancılık projesinin hayata geçmesi için bizimle gece gündüz demeden çalışan sivil toplum kuruluşlarımıza, üniversitedeki hocalarımıza, bakanlığımızın fedakar ve cefakar personeline, bu milleti doyuran üreticilerimize ve bu görevleri bize layık gören başta sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sayın Başbakan'ımıza teşekkür ediyorum.” dedi. 

'BU BİR NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ'

Ahmet Eşref Fakıbaba da sözlerine, hem Türkiye'ye yaptığı hizmetler, hem de Şanlıurfa'ya yaptığı katkılardan dolayı Çelik'e teşekkür ederek başladı. Kendisine duyduğu minnettarlığı ifade eden Fakıbaba, hem belediye başkanlığı hem de milletvekilliği döneminde Çelik ile çalışmanın bir gurur olduğunu belirtti. Fakıbaba, "Bu bir nöbet değişikliği, Allah inşallah bana da alnım açık, kendisi gibi yüzü ak bir şekilde nöbeti başka bir arkadaşa vermemi nasip eder. İnşallah Allah'ın izniyle kendilerinin desteğiyle, beraberce bu hizmeti elimden geldiği kadar bu bayrağı alıp Türkiye için, Allah rızası için ve partim için daha ileriye götüreceğime inancım sonsuz. " ifadesini kullandı.Görevinin ne kadar önem arz ettiğinin farkında olduğunu dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti: 

"Bürokrat arkadaşlarımla, sivil toplum örgütleriyle, basınımızla, esnafımızla, halkımızla, üreticiyle, tüketiciyle el ele vereceğiz. İnşallah duanızla biz bu işin üstesinden gelmek için Cumhurbaşkanı'mıza, Başbakan'ımıza, halkımıza layık olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalışacağız, çünkü AK Parti'nin düsturu budur, 'Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz'. Bir hekim, bir genel cerrahi uzmanı olarak yeni bir branşa başlıyorum ama inanıyorum, çok değerli Bakan'ımız ve bürokrat arkadaşlarımız, üniversiteden hocalarımız sivil toplum örgütleri var, sizler varsınız, ben evelallah bu yükün altından kalkacağımıza yürekten inanıyorum. Amacımız Allah rızasıdır, halkımızın, gariban insanların mutluluğudur. İnşallah bu konuda başarılı olacağız." Konuşmaların ardından Fakıbaba'ya sarılarak tebriklerini sunan Çelik, "Sayın Bakan'la şimdi ortak yönümüz çıktı. Uzun yıllar birlikte insanlarla uğraştık, kaderde hayvanlarla uğraşmak da var." şeklinde espri yaptı. Fakıbaba da buna karşılık olarak, "Ama neticede yine insan için uğraşacağız." dedi. 


FAKIBABA'NIN TWEETİ ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Fakıbaba'nın bugün saat 15.00'da yapılan devir teslim töreni ile ilgili attığı tweet, Şanlıurfa'da çok konuşuldu. Tören için Urfa'dan gelecek hemşerilerine hitap eden Fakıbaba şunları yazdı:

Yeni bakan Fakıbabanın tweeti sosyal medyayı salladı

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Ahmet Eşref FakıbabaSosyal Medyaşanlıurfa
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