Yeni ATAK, Hürkuş ve ANKA'lar geliyor

YIL sonuna kadar, T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA İnsansız Hava Aracı ve Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ projelerinde teslimat sayıları ve üretim düzeyleri artacak. İlkinin teslimatı 2014’te gerçekleştirilen T129 ATAK helikopterlerinden 24’üncüsü eylül ayı itibarıyla TSK’ya teslim edildi.

Toplam 59 ATAK

Yapılan protokol, toplam 59 ATAK helikopterinin teslimatını içeriyor. TUSAŞ’ın yıl sonuna kadar 12 ATAK helikopterini daha teslim etmesi bekleniyor. Böylece TSK’ya verilen helikopter sayısının 2017 sonunda 36’ya çıkarılması hedefleniyor. Helikopterlerin teslimatı 2018 yılında tamamlanacak.

HÜRKUŞ’ta geri sayım

TUSAŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının temel uçuş eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanıp imal edilen 15 HÜRKUŞ-B uçağına yönelik çalışmalarını da süratle ve titizlikle sürdürüyor. İlk uçağın aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştireceği belirtilirken, 2017 yıl sonu itibarıyla da 8 HÜRKUŞ-B uçağının büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi.

Teslimat yıl sonunda

TUSAŞ, insansız hava araçlarında da bu yılı yeni teslimatla kapatacak. Şirket tarafından envantere kazandırılan 1 adet ANKA-B uçağının ardından, 1 adet uçağın daha Aralık 2017’de envantere gireceği belirtildi. Böylece, envanterdeki ANKA-B sayısı 2’ye çıkacak. Ayrıca, hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığına hizmet kapsamında 2 uçağın ek olarak Elazığ’da görev yaptığı ifade edildi. ANKA-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, 4 adet de füze taşıyabiliyor.