Yeni askerlik sisteminde detaylar netleşti! Bedelli bekleyenlere müjde

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yeni sistemle ilgili çalışmalarını tamamladı ancak üzerinde bazı değişiklikler yapılabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik kalıcı hale getirilirken yaş faktörü devreye girmeyecek. 20 yaşında askere gelenler temel eğitim süresinin tamamladıktan sonra bedelli yapabilecek.

Bedelli askerlik yasası çıktıktan sonra 600 binden fazla gencin başvurması ve oluşan büyük talep, bedelli sistemin kalıcı hale gelmesi için fikir birliği oluşmasını sağladı. Daha önce yaş sınırına bağlı olarak bir defalığına çıkarılan bedelli askerlik, yeni sistemde sürekli hale getirilecek ve yaş sınırı olmayacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HER YIL DEĞİŞEBİLİR

Temel eğitim süresinin 1 ay olması planlıyor. Bedelli askerliğin ücreti ise her yıl belli bir kritere göre değişebilir.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İÇİN 3-6 AY SEÇENEĞİ

Askerlik dönemi yükümlülerin eğitim durumuna göre 3, 6, 9 ve 12 ay olacak. Geçtiğimiz günlerde askerlik sürelerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar olabileceği belirtiliyordu.

Üniversite mezunları için seçenekli olarak 3 ya da 6 aylık dönem olabileceği söyleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili çalışmanın ilk taslağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

"SONUÇLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAKTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır."