BAKAN Hulusi Akar, Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Şeklinde merakla beklenen sorunun cevabını açıkladı. Bir diğer merak edilen konulardan biri de yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik ücreti oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir tv programında hazırladıkları bir şema ile askerlik sisteminin detaylarını anlattı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bakan Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin Nisan ayında Meclis'e gireceğini ve nihai kararla yürürlüğe gireceğini açıkladı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Dağılımı şöyle olacak, bir bedelli askerlik, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubay, daha sonra da yedek subaylık. Ve beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak. Bunların kurallarını, ilkelerini belirledik ve belirleyeceğiz. Bütün zamanlarda bu düzenleme devam edecek. Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu. Bir ay temel askerlik yapacak, bedelliye ayrılanlarla beraber. Kurayla da ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen kura çekilecek.

LİSE MEZUNU VE ALTI OLAN GENÇLERE MAAŞ VERİLECEK

Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek.

MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.

Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek. Yedek subay da, lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaca göre.

Ama buralardaki kadrolar doldu; isterlerse bu gençler yedek astsubay olabilecekler. Lisans üzeri, MYO bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Buraya gelen uzman erbaş ve er olduktan sonra, gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız da subay olabilecek. Sistem kendi içinde dönebilecek.Ama buralardaki kadrolar doldu; isterlerse bu gençler yedek astsubay olabilecekler. Lisans üzeri, MYO bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Buraya gelen uzman erbaş ve er olduktan sonra, gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız da subay olabilecek. Sistem kendi içinde dönebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU? 2019

Son çıkarılan bedelli askerlik kanununda ücret 15 bin TL olarak açıklanmıştı. Bedelliden yararlanan adaylar 15 bin TL verip 21 gün temel askerlik eğitimi alıyorlar. Yeni sisteme göre ise bedelli askerlikten yararlanmak isteyen adaylar 31 bin 343 TL verip bir ay askerlik yapacak.