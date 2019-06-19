Yeni askerlik sistemi için tarih belli oldu

Yeni askerlik sistemiyle ilgili yasa teklifinin Meclis'teki nihai oylaması 25 Haziran Salı günü yapılacak.

Yeni askerlik sistemi için tarih belli oldu
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TBMM'de görüşmeleri devam eden kamuoyunca 'Yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik' olarak bilinen Askeralma Kanunu Teklifi'nin nihai oylaması önümüzdeki haftaya kaldı. Oylama Salı günü TBMM Genel Kurulunda gerçekleşecek.

BİRİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLDİ

Askeralma Kanunu Teklifi'nin ilk 30 maddesini içeren birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen maddelerine göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. 

HİZMET SÜRESİ 6 AY YA DA 12 AY OLACAK

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Bugün görüşmelerine devam edilen Yeni Askerlik Yasası'nın nihai oylamasının  25 Haziran'da yani önümüzdeki hafta Salı günü yapılmasına karar verildi.

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