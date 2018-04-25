Yeni Alanya'nın dev anketine yoğun ilgi

Yasin ARAZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki hafta önce 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdiği, bir gün sonra Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Bahçeli ile görüştük, seçimler 24 Haziran'da yapılacak" demesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu düğmeye bastı. 2019'un Kasım ayında yapılması beklenirken dünyada ve Ortadoğu'da değişen siyasi dengeler, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi gibi unsurlar nedeniyle seçimlerin 24 Haziran'a alınması, Türk siyasetinde olduğu gibi Alanya siyasetindeki dengeleri de değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin aynı gün yapılacak olması, siyasi hedeflerinde milletvekilliği hayali olan Alanya'daki pek çok ismi de harekete geçirdi. 24 Haziran sonrası bakanların milletvekili olma şartı kalkacağı için Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun milletvekili listesine yazılmayacağı öngörülüyor. Bu nedenle halen 7 milletvekili bulunan Ak Parti'de Çavuşoğlu'nun yerine Alanya kontenjanından güçlü bir ismin listeye yazılabileceği ifade ediliyor. Ak Parti'de dün saat 18.00 itibariyle, kapanan Emişbeleni Belediyesi'nin son başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ dışında aday adaylığını resmen açıklayan başka bir isim çıkmadı. CHP'de ise mevcut İlçe Başkanı Ali Takavüt, görevinden istifa edip resmen aday adayı olacağını dün ilan etti. Peki, Ak Parti, CHP, MHP ve Türk siyasetinin son partisi İyi Parti'nin Alanyalı milletvekili adayları kimler olacak? Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya, internet sitesinde her seçim öncesi olduğu gibi yine dev bir anket başlattı. İsimleri siyasi kulislerde aday adaylığı için geçen eski ve yeni siyasilerin bulunduğu ankete iki günde yoğun ilgi gösterildi. Dün akşam saat 18.00 itibariyle bin 200 kişinin katılıp oy kullandığı ankette Ak Parti'den Sena Nur Çelik 17, Hüseyin Güney 181, Mustafa Berberoğlu 70, Övünç Özkan 5, Ömer Kocaman 4, Hüsnü Akçalıoğlu 7, İsmail Başaran 21, Alaattin Çakır 11, Emin Müftüoğlu 6, Nurettin Uludağ 249, Mustafa Başak 6, Necati Yıldırım 1 oy aldı. MHP'den Hüseyin Yıldız 8, Mustafa Türkdoğan 16, Mustafa Aksoy 4, Mustafa Tuna 5, Osman Doğan 3, Abil Gündoğdu 136 ve Ömer Özbek 2 oy aldı. CHP'den Ali Takavüt 8, Şefik Türktaş 25, Mehmet Can Karagöz 25, Murat Özçelik 6, Gökhan Sipahioğlu 52, Emine Keyaoğlu 6, Serdar Noyan 1, Atila Emek 3 ve Hayati Bora 3 oy aldı. İsimleri İyi Parti ile anılan avukat Levent Dim 38, Hilmi Er 39, Meryem Aydoğan 40, Hacı Mevlüt Zavlak 52, Cahit Kocabeyoğlu 9 ve Şefik Bahçe 19 oy aldı. Siz de yenialanya.com adresine girip anketler bölümündeki ankete katılarak mevcut adaylardan herhangi birine oy verebilir ya da aday adayı önerebilirsiniz.

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