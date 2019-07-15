Yeni Alanya 'Darbe' sergisinde

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) ve KGK üyesi İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) işbirliğinde İGC Basın Merkezi'nde açılan 'Anadolu Basınının Darbelere Karşı Tepkisi' adlı sergi yoğun ilgi gördü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İGC Basın Merkezi'nde açılan sergide, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin ardından Anadolu yerel gazetelerinin 1. sayfaları görücüye çıkarıldı. Sergide 'Demokrasi Kavşağı' başlıklı sürmanşetiyle yayınlanan Yeni Alanya da yer aldı.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sergiye ilişkin açıklamasında "Bu sergi, hain darbe girişimine karşı onurlu bir direnç ortaya koyan Anadolu medyası ve yürekli meslektaşlarımızın sergisidir. Kendilerini bir kez daha gönülden kutluyoruz" dedi.

İGC Başkanı Veysel Cıncık ise "Bu sergiyle Anadolu medyasının ülkemiz açısından önemini bir kez daha ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 18:55