Yeni Alanya Çalar Saat'te gündem oldu

YENİ Alanya 'İranlılar Alanya'ya kaçıyor' başlıklı manşet haberiyle, her zaman olduğu gibi yine Fox'un gündemi oldu. İzlenme rekorları kıran sabah programı 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat', dün yerel medya gündeminde Yeni Alanya'nın haberini Türkiye ile buluşturdu.