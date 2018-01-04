Yeni Alanya Çalar Saat'te gündem oldu

YENİ Alanya 'İranlılar Alanya'ya kaçıyor' başlıklı manşet haberiyle, her zaman olduğu gibi yine Fox'un gündemi oldu. İzlenme rekorları kıran sabah programı 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat', dün yerel medya gündeminde Yeni Alanya'nın haberini Türkiye ile buluşturdu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.