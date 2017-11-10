Yeni Akit, 10 Kasım'da Atatürk'e hakaret eden ismi andı

YENİ Akit, 10 Kasım'da, Mustafa Kemal Atatürk'ü defalarca hedef alan bir gerici olan Osman Yüksel Serdengeçti'yi andı.

Atatürk düşmanı olan Osman Yüksel Serdengeçti, şunları söylemişti:

"Yapanlar onlardı, yaratanlar onlardı, partilerinden bahsederken şerefli partimiz diyorlardı. On yılda on beş milyon genç yaratmışlardı. Tam 27 yıl tanrılar gibi konuştular. Firavunlar gibi saltanat sürdüler. Yediler, içtiler, kustular. Amma nutuklarda, amma afişlerde 'Köylü milletin efendisidir' diye yazıyordu.

Halkı ve köylüyü 'efendimiz sensin, efendimiz sensin' diye soydular. Tepeden inme dışarıdan gelme yapılan birçok inkılaplar milleti allak bullak etmişti. Paris sokaklarında yetişenler! Hukuk -u beşer beyannamesini ezbere bilenler! Laiklik ve inkılapçılık perdesi altında yoksul Anadolu halkının imanını, vicdanını, hak ve hukukunu pervasızca çiğnediler"

Yeni Akit gazetesi Atatürk'ten tek kelime bile bahsetmeden işte o ismi anmayı tercih etti.