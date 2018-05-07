Yemekten zehirlenen genç taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömeroğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu , dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

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