Yemekten zehirlenen 115 kişi hastaneye kaldırıldı

Rize’nin Ardeşen ilçesi Armağan Köyü’nde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yemekten zehirlenen 115 kişi hastaneye kaldırıldı
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ARMAĞAN Köyü’nde akşam saatlerindeki düğünde misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Şikayetleri devam edenler, kendi araçlarıyla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 115 kişi tedavi altına alındı.

Hastane acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize’deki hastanelere yönlendirildi.

Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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