Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103501
ALTIN
146.557
DOLAR
3.5781
STERLİN
4.7553
EURO
4.2031
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl yaşıyor?
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl...
Kalbin ilacı günde yarım saat egzersiz!
Kalbin ilacı günde yarım saat...
02 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
02 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Yemek Sepeti CEO'su ABD'deki saldırının tam ortasında kaldı

Yemek Sepeti CEO'su ve Trabzon yöneticisi Nevzat Aydın, Las Vegas'taki silahlı saldırı sırasında olay yerinde olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı

Yemek Sepeti CEO'su ABD'deki saldırının tam ortasında kaldı

Yemek Sepeti CEO'su ve Trabzon yöneticisi Nevzat Aydın, Las Vegas'taki silahlı saldırı sırasında olay yerinde olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:49
Yemek Sepeti CEO'su ABD'deki saldırının tam ortasında kaldı
banner404

YEMEK Sepeti CEO'su ve  Trabzon yöneticisi  Nevzat Aydın,  Las Vegas'taki saldırı kıl payı atlattı. Olay anında saldırının düzenlendiği konser alanında olan  Aydın, yara almadan kurtuldu.

"ÖNCE NICE, SONRA ATATÜRK HAVALİMANI, ŞİMDİ DE LAS VEGAS"

Yaşanan saldırının ardından  Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı  Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.  Twitter üzerinden kendisine gelen "Reis bir sıkıntı yok inşallah" mesajını "Henüz yok da devam ediyor." diyerek yanıtladı. Daha sonra gelen geçmiş olsun dileklerineyse "Sorun yok şu anlık" cevabını verdi.  Aydın, "Önce Nice sonra  Atatürk Havalimanı kıl payı derken bu sefer  Las Vegas'ta tam denk geldim. Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
ABD'de konsere silahlı saldırı
ABD'de konsere silahlı saldırı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Atatürk HavalimanıAmerika Birleşik DevletleriAtatürk HavalimanıAtatürk HavaalanıNevzat Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada
Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada
Belediye başkanı istifa etti
Belediye başkanı istifa etti
26 bin lira bulunamazsa İsa Eymen bebek kolsuz kalacak
26 bin lira bulunamazsa İsa Eymen bebek kolsuz kalacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim