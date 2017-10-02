Yemek Sepeti CEO'su ABD'deki saldırının tam ortasında kaldı

YEMEK Sepeti CEO'su ve Trabzon yöneticisi Nevzat Aydın, Las Vegas'taki saldırı kıl payı atlattı. Olay anında saldırının düzenlendiği konser alanında olan Aydın, yara almadan kurtuldu.

"ÖNCE NICE, SONRA ATATÜRK HAVALİMANI, ŞİMDİ DE LAS VEGAS"

Yaşanan saldırının ardından Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden kendisine gelen "Reis bir sıkıntı yok inşallah" mesajını "Henüz yok da devam ediyor." diyerek yanıtladı. Daha sonra gelen geçmiş olsun dileklerineyse "Sorun yok şu anlık" cevabını verdi. Aydın, "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kıl payı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun." dedi.