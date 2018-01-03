‘Yemeğimize cesaret hapı atıyorlardı!’

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan B.B., polisteki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, örgütle ilgili bilgiler verdi. Sorgusunda itiraflarda bulunan B.B., örgüte 2013 yılında katıldığını ve Rakka’ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Akerşi köyüne götürüldüğünü, köyde tamamı Suriyelilerden oluşan 10’ar kişilik odalarda kaldıklarını söyledi.

‘Maske takıyorlardı’

Bulundukları yerde başka ülkelerden gelen grupların oluşturduğu odaların da mevcut olduğunu anlatan B.B, özetle şunları anlattı: Yabancı ülkelerden gelen örgüt mensupları yüzlerini maskeyle kapatıyordu. Bu köyde silahlı eğitim aldık. Eğitimlerde hoşa gitmeyen davranışlarda bulunanlar, elleri ve ayakları bağlı şekilde 2-3 gün bir odada tek başına bırakılıyordu. Eğitimden sonra örgüt emiri tarafından Rakka’ya götürüldüm, bir petrol istasyonunu koruyan ekipte görevlendirildim. Burada örgütün gerçek yüzünü gördüm. Örgüt grup emirleri tarafından yemeklerimize cesaret verici haplar atılıyordu. Bu sayede insanlara istediklerini yaptırmaya çalışıyorlardı. DEAŞ’ın İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım.

O kalleşi Adana’da görmüş

Rakka’dan sonra Münbiç’e geldiğini, burada çatışmalara girdiğini, 2014 yılında ise ailesini görmek üzere Adana’ya geldiğini anlatan B.B., burada daha önce Rakka’da gördüğü DEAŞ’lı terörist Hasan Aydın ile karşılaştığını, bu kişinin örgüte eleman kazandırmak için çalıştığını anlattı: İslam adıyla kandırıyorlardı. Hasan Aydın şahıslara ‘Unutmayın cihada gidiyorsunuz, şehadeti tadacaksınız ben de yakında geleceğim. Sizin eğitiminiz bitmeden ben de orada olurum, dikkatli olun’ diyordu ayrıca DEAŞ terör örgütüne yabancı uyruklular da katılıyordu.

Suriye’de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil terör örgütü DEAŞ’ın propaganda görüntülerinde yer alan 3 Türk’ten birinin Hasan Aydın olduğu tespit edilmişti. Kilis sınırında kaçırılan ve teröristler tarafından yakıldığı iddia edilen iki isimden Iğdırlı er Sefer Taş’a Ekim 2017’de şehitlik unvanı verildi. Fethi Şahin’in ise 3 yıl önce askerliğini tamamladıktan sonra DEAŞ’a katıldığı iddia edilmişti. Şahin’in DEAŞ içine sızmış istihbarat elemanı olduğu da iddialar arasındaydı.