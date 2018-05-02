Yazıcı: BBP'ye parti listesinde yer verilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, BBP'ye parti listesinde yer verileceğini açıkladı.

Yazıcı, 'Seçim ilk turda biter mi?' sorusuna da 'Kesinlikle 24 Haziran'da bu iş biter. Millet, önemli bir işi bekletmez' cevabını verdi.

Yazıcı ayrıca, 'muhalefetin ittifakını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hayırlı olsun, zorlandılar ama sonuçta bir araya geldiler. 'Zor ittifak' demek gerekir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, oluşturduğu kurgu itibarıyla siyasetin de şekillenmesini zorunlu hale getiren bir model. Çıta yükseldi, yürütme görevi için 50+1 oy gerekiyor ve bunun için birbirine yakın kümeler, birbirine yakın siyaset izleyenler birleşecek. Ama saydığınız muhalefet, geçmişten kavgalı... Zor ittifak."