'Yaz-boz tahtasına döndü'

YENİ eğitim
öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP
) Alanya
İlçe Teşkilatı Başkanı Şevki Türktaş, “Geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızın ve eğitimlerinden sorumlu olan öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun.
Eğitim sistemi AKP tarafından yaz-boz tahtasına çevrildi. 4+4+4 sistemi bir dayatmayla yürürlüğe kondu. Sonrasında hatalar ve eksikler ortaya çıktı. Bir kısım hatalarını bu yıl düzeltmeye çalıştılar. Sonuçta bu işlerden zarar gören hep yavrularımız ve velilerimiz oldu. Bu sistemi eleştirdik, yanlış dedik ama ne hikmetse AKP 'Biz yaptık, olacak' dayatması ile yola devam etti" dedi.
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Son Güncelleme: 17.09.2013 09:50
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