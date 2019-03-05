Yavuz Bingöl Gezi iddianamesinde

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili iddianamede türkücü Yavuz Bingöl'ün de ismi yer aldı. İddianamede, Bingöl'ün 6 Haziran 2013'te yapılan yürüyüşe ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye katıldığı belirtildi.

Yavuz Bingöl Gezi iddianamesinde
banner404

GEZİ Parkı eylemleriyle ilgili iddianamede Yavuz Bingöl'ün de adı yer aldı. İddianamede Bingöl'ün, 6 Haziran 2013'te yapılan yürüyüşe katıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: "06.06.2013 günü yaşanan olaylara bakıldığında; saat 19:00'da aralarında Edip AKBAYRAM, Zülfü LİVANELİ, Yavuz BİNGÖL ve Volkan KONAK'ın da olduğu sanatçılar Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na yürümüşlerdir." Bingöl'ün dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Taksim Dayanışması'yla yapılan görüşmeye de katıldığı ifade edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
'100 milyon turisti ağırlamak mümkün'
'100 milyon turisti ağırlamak mümkün'
  1. TURİZM

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472