Yavru kediyi 3 gün sonra itfaiye kurtardı

TURGUTLU'NUN Altay Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Durmaz, oturduğu apartmanın önünde bir kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini anlayamayan Durmaz, çevredeki vatandaşlara birlikte 3 gün sonra itfaiyeye haber verdi. Turgutlu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, kedi sesinin 3 katlı apartmanın su tahliye borusundan geldiğini tespit etti. Kaldırımın altındaki su borusunu kıran ekipler, sıkışan yavru kedi ye ulaştı. Çamur içinde kalan yavru kediye önce su içirildi. Yavru kedi üzerindeki çamurlar temizlendikten sonra çevrede bekleyen anne kedinin yanına bırakıldı. 3 gündür duydukları kedi sesinin nereden geldiğini anlayamadıklarını anlatan Ayşe Durmaz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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