Yavaş'tan İmamoğlu'na tebrik mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 gün süren sayımların ardından bugün mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Yavaş'tan İmamoğlu'na tebrik mesajı
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 gün süren sayımların ardından bugün mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı. Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde: "Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum." 

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