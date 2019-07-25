Yavaş'tan Gökçek'in iddiasına yanıt: Evine gelen boksörleri yayınla

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri tarafından eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'e bir ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede Gökçek'in Ankara'da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan ancak "Gökçek'in evine hukuksuz ve izinsiz kurulan" güvenlik kamerası sistemi olduğu ileri sürülmüş ve Gökçek'in evine kamera sistemini sökmek için görevliler gönderilmişti.

YAVAŞ: GÖKÇEK BENİM SİYASİ RAKİBİM DEĞİL

Kamera sisteminin sökülmesi için evine 15, 20 kişilik bir grubun geldiğini iddia eden Gökçek, gelenler arasında boksör ve güreşçilerin olduğunu öne sürmüştü. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

"İlgim de, bilgim de yok, ona ayıracak vaktim de yok. Ama evine boksörler gelmişse herhalde savcılığa şikayet etmiştir. Gelen boksörleri yayınlamasını bekliyoruz. Duyduğum kadarı ile iki avukat hanımefendiyi 'boksör' diye nitelendirmiş. Benim siyasi rakibim değil, bir şey değil o yüzden bu konu hakkında konuşmama gerek bile yok."

GÖKÇEK: EVİME BOKSÖRLER, GÜREŞÇİLER GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eski Başkan Melih Gökçek'in evine giderek, 'hukuksuz ve izinsiz' kurulduğu öne sürülen güvenlik kamera sistemini sökmüştü. Gökçek, kamerası sistemini sökmeye gelen kişiler arasında boksörler ve güreşçiler olduğunu iddia etmişti.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gökçek, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bana geçtiğimiz günlerde, ANFA'dan bir tebligatla güvenlik kameralarını sökmek istedikleri bildirildi. Ben de gelin sökün diye çağrıda bulundum. Bugün saat 11.30 sıralarında evimde eşimle birlikte otururken 15/20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldiler. Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Anraka Dağ başı, Mansur Yavaş'ın A Takımı iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı'nda Mansur'un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi. Adam gibi ya 2 kişiyle kameraları sökecekseniz sökün ya da sizi içeri almıyorum dedim. Gelenlere haber gönderdim. O sırada polis geldi ve gelen A Takımını dağıttı, iki teknisyen şu anda sökümü yapıyor.

Eşinizle birlikte evinizde otururken 15/20 kişilik bir grupla gelinmesi demek, aileye yapılan en büyük saygısızlıktır. Sizin 15/20 kişiyle gelmeniz aslında kendinizden korkmanızdır. Unutmayın Türkiye hukuk devletidir, zorbalık yapanın yanına hiçbir şey kar kalmaz."