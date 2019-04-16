Yavaş talimat verdi, Gökçek'in yaptırdığı anıt kaldırıldı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı ile Melih Gökçek döneminde TBMM Kavşağı'na yapılan ve 17-25 Aralık operasyonundan kaynaklı çok konuşulan Kol Saati Anıtı, vinç yardımıyla kaldırıldı.

17/25 Aralık yolsuzluk operasyonu esnasında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek TBMM'nin Genelkurmay Başkanlığı ile kesiştiği Dikmen Caddesi üzerine Kol Saati Anıtı'nı dikti. Kol Saati Anıtı ülke gündemine bomba gibi düşmüş, o dönem çok konuşulmuştu.

YAVAŞ'IN TALİMATIYLA ANIT KALDIRILDI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mansur Yavaş, anıtı kaldırttı. Büyükşehir Belediye ekipleri, sabaha karşı kavşağa geldi. Meydandan vinç yardımıyla sökülen anıt, kamyona yüklenerek, götürüldü. Anıtın yerleştirildiği kaide ise meydanda kaldı. Başkan Yavaş'ın talimatıyla, kavşağa yeni bir anıt yerleştirileceği belirtildi.