Yavaş, Özhaseki'nin kayınbiraderini görevden aldı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı daire başkanlarını ve genel müdürleri görevden aldı.

EGO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Yavaş'ın görevden aldığı isimler arasında AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin kayınbiraderi olan EGO Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sarıgül de bulunuyor.

YAVAŞ, İKİ İSMİ DAHA GÖREVDEN ALMIŞTI

Bugün ayrıca, Yavaş'ın, Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ı görevden aldığı belirtilmişti.

Yavaş'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar da dün görevi bırakmıştı.