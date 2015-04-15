'Yav' dedi, o ifadesi çarpıtıldı

15 Nisan 2015 Çarşamba 00:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne yönelik yaptığı konuşmada söylediği, ''Yav'' kelimesi sosyal medyada çarpıtılarak ''Lan'' şeklinde lanse edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Türkiye İhracatçılar Meclisi üyelerini kabulünün ardından bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Ağrı’da yaşanan terör saldırısına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırı üzerinden HDP’yi eleştirdiği anda, ‘’Yav siz kendinizi ne sanıyorsunuz’’ cümlesinde kullandığı ‘’Yav’’ kelimesi sosyal medyada çarpıtılarak, ‘’Lan’’ şeklinde yayıldı. Twitter’da ‘’#SeniBaşkanYaptırmayacağızLAN’’ hashtag’i ile bir algı yönetimi yürütülerek, Erdoğan’ın sözleri çarpıtılmak istendi.
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Son Güncelleme: 14.04.2015 23:28