Yatan hastanın ayağına çay servisi

Manavgat Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, hastanede yatan hastaların belirli bir süre hastaneye bağımlı hale geldiğine dikkat çekerek, "Biz hastanede mümkün olduğunca ev şartlarını hastalarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. Bu düşünceden hareketle yatan hastalarımızın ayağına çay servisi yapalım diye düşündük. Bu doğrultuda her gün saat 10:00 ile 11:00 ve Öğleden sonra 14:00 ile 15:00 arası çay ikram saati yaptık. Bazen biz de eşlik ediyoruz çay dağıtımına. Hastalarımıza kendi ellerimizle yataklarında çaylarını ikram ediyoruz" dedi. Çayın yanında meşrubat, su ikramları olduğunu da söyleyen Dr. Çınar, uygulamaya iki gün önce başladıklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Dr. Çınar, "Onların memnuniyetlerinden dolayı ayrıca biz de memnun oluyoruz. Onların mutluluklarına ortak oluyoruz. İnşallah bu tür çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



