HIRSIZLIK çetesi, Fatih, Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece’de 17 ayrı iş yerine girerek kullandıkları özel manyetik matkapla çelik kasaları açıyordu. Çete, soydukları iş yerinin sahibini daha sonra tehdit ediyor ve işyerinde hırsızlık sırasında çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerini sildirerek korku salıyordu.

67 SUÇ İŞLEMİŞ

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım’da 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden 67 suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi 37 yaşındaki çete elebaşı Ercan B.’nin de aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan sorguda, çetenin kendi içinde “konaklama sağlayıcıları”, “Çalınacak kasaları belirleyenler” “Çalınan ziynet eşyalarını paraya çevirenler” gibi kollara ayrıldıkları tespit edildi. Çete lideri Ercan B.’nin hırsızlık yapmayan yada kendisi için hırsızlık yapan çete üyelerini ayaklarından vurdurduğu belirlendi.

GÜVERCİN DE ÇALMIŞLAR

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 adet av tüfeği, 200 adet mermi, 980 gram uyuşturucu hap, 400 gram esrar ile 4 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüphelilerle birlikte ayrıca kasa açmakta kullanılan özel uçlu bir matkap ile altının değerini belirlemeye yarayan solüsyonlar bulundu.

Polis şüphelilerin Fatih’te bir işhanının çatısında kümeslerde bulunan değerli 49 güvercini de çaldıklarını tespit etti. Tanesi bin lira olan güvercinleri poşetlere koyarak çalan şüphelilerin daha sonra bunları satmaya çalıştıkları ancak satamayınca salıverdikleri belirlendi.

Yatak odasında yakalandılar

Manyetik matkap nedir?

Tabanı elektrikli mıknatıs olan, gövdesinde yukarı aşağı hareket ettirilebilen kuvvetli bir motor bulunan, çelik malzemelere elektrikli mıknatıs ile yapışan kolay delik delme makinesi.