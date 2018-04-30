Yaşlı kadının korku dolu anları

EDİNİLEN bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Gülsen Eskisındı, sabah saatlerinde balkonun yanındaki beton zemini temizlemek istedi. Plastik sandalye yi beton zemine koyup oraya geçmek isteyen kadın, bastığı anda sandalye kırılınca kendini beton zeminde buldu. Sandalyenin kırılmasıyla 3 metre yüksekten düşmekten son anda kurtulan Eskisındı'nın imdadına vatandaşların çağırdığı 112 ekipleri yetişti. Kadına düştüğü yerde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra sedyeyle ambulansa götürdü. Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Gülsen Eskisındı'nın durumunun iyi olduğu, vücudunda kırık olduğu öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.