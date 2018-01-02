Yaşlı kadına eski damattan 150 bin TL borç!

BULDAN'DA yaşayan iki kız annesi 60 yaşındaki Vesile Telli, 2009 yılında tekstil üzerine işletmesi bulunan 14 yıllık damadı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Telli, 2009 yılında damadı A.A.’nın kendisine gelerek, işlerinin kötü gittiğini ve tekstil makinelerinin kendisine devretmek istediğini söylediğini, bu durumu kızı ile paylaşmama konusunda tembihlediğini ileri sürdü. Daha sonra damadı tarafından notere gittiğini ve evrakları imzaladığını öne süren Telli, damadı A.A.’nın kızına giderek, işlerinin kötü gittiğini ve anlaşmalı olarak boşanmak istediğini, kızının bu durumu kabul ettiğini söyledi.

"BORÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Denizli merkezde faaliyet gösteren ve 40-50 işçinin çalıştığı işletmenin haberi olmadan kendisine devrildiğini ileri süren Telli, durumu bir sene sonra babasından kalan maaşının kesilmesiyle öğrendiğini iddia etti. Telli, eski damadının kızından boşandıktan sonra iş yeri adresini taşıdığını ve kalan sigorta prim borçları ile vergi borcunun kendisine kaldığını ileri sürdü. Borçlarını nasıl ödeyeceğini bilemediğini belirten 60 yaşındaki kadın, adına imzasının bulunması nedeniyle kimseyi inandıramadığını söyledi. 2009 yılında 25 bin olan sigorta prim borcunun 2017 yılı itibariyle 70 bin TL’ye, 7 bin 500 TL olan vergi borcunun ise 2017 yılı itibariyle 80 bin TL civarına çıktığını ileri sürdü.

"DERDİMİ KİMSEYE ANLATAMIYORUM"

Damadının, tekstil makineleri alınacağını bahane ederek, imza sirkülerini aldığını dile getiren Telli, 2010 yılı Ağustos ayında damadının kızından boşanıp, kendilerini yüzüstü bıraktığını belirterek, "Eski damadım geldi, ‘işlerim kötü gidiyor, makineleri senin üzerine devredeceğim’ dedi. Sonra notere gidip imza attım. Benim okumam yazmam fazla yok, imza attım. Ben iyilik ettim, sadece kızımın yuvası yıkılmasın diye imza attım. Ama nereden bilecektim ki, bunları benim başıma getirecek. Bir sene sonra babamdan kalan maaşı çekmeye gittiğimde, gerçeği öğrendim. İş yerini benim üzerime devretmiş, haberim yok. 40-50 işçi çalışıyordu. Hepsinin sigorta primleri ve vergi borcu üzerime kaldı. Ne yapacağım bilemiyorum" dedi.