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Yaşıtları okula giden çocuklar pamuk tarlasında çalışıyor

Şanlıurfa'da tarım işçilerinin çocukları, yaşıtları okulda eğitim görürken tarlada pamuk topluyor

Yaşıtları okula giden çocuklar pamuk tarlasında çalışıyor

Şanlıurfa'da tarım işçilerinin çocukları, yaşıtları okulda eğitim görürken tarlada pamuk topluyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:25
Yaşıtları okula giden çocuklar pamuk tarlasında çalışıyor
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PAMUK  hasadının okulların açıldığı döneme denk geldiği bugünlerde binlerce öğrenci, yeni ders yılında sınıf yerine pamuk tarlalarına gitti. Yaklaşık 90 bin öğrencinin bulunduğu Siverek ilçesinde de maddi imkansızlık yaşayan tarım işçisi ailelerin çocukları, okul yerine tarlaya giderek pamuk topladı. İlçe genelinde mevsimlik işçi olarak çalışan öğrenci sayısının yaklaşık 15 bini bulduğu öğrenilirken, bu öğrencilerin büyük kısmının çalışmak için ailesiyle birlikte il dışına gittiği iddia edildi.
Karakoyun Mahallesi yakınlarında pamuk tarlasında çalışan 10 kişilik Demir ailesinin üyesi 6. sınıf öğrencisi Feride Demir, "Okula gitmek istiyorum, bir buçuk ay sonra pamuk bitecek okula gideceğiz. Okulumu ve arkadaşlarımı özledim, derslerime çalışmak istiyorum, geri kalmak istemiyorum" dedi.
Ailenin lisede okuyan tek çocuğu 15 yaşındaki Nurhayat Demir de pamuk hasadı nedeniyle okula gidemediğini söyleyerek, "Okulumu özledim, arkadaşlarım gibi ben de gitmek istiyorum ve pamuk bir buçuk ay sonra bitecek. Yine okula başlayacağım ama geri kaldığım için derslerime daha çok çalışmak zorunda kalacağım. Okumak istiyorum, çok çalışacağım" şeklinde konuştu.
Dördüncü sınıf öğrencisi Çimen Demir de kardeşleri gibi okulu ve arkadaşlarını özlediğini söyleyerek, okula gitmek için pamuk hasadının bitmesini beklediğini belirtti.
Pamuk hasadının 40 ila 45 gün sürdüğünü söyleyen aile reisi Ömer Demir, çocuklarının okuldan geri kaldığını belirterek, "Kızlarımdan biri sınıfta kaldı. Bir ayda kazancımız ise 3 bin ya da 3 bin 500 liradır. Çocuklar okulu özlüyor, çocuklar daha küçük pek pamuk da toplayamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kapıkaya kırsal Mahallesi'nde yaşadıklarını ve mahallede yapacak iş olmadığı için tarım işçiliği yaptıklarını dile getiren Yusuf Sağır, ailesiyle pamuk topladıklarını söyledi. Evdeki öğrencileri de mecburen tarlaya getirdiklerini belirten Sağır, şunları söyledi:
"Mecburen mevsimlik işçi olarak geliyoruz. Ailemizle birlikte çalışmaya geliyoruz, köyde yapacak bir iş olmadığından dolayı sezonluk işçi olarak çalışıyoruz. Öğrencilerimiz okuldan geri kalıyor ama mecburen, bir aylığına çalışmak zorundalar. Sezonluk iş bitene kadar, yapacak bir işimiz olmadığından dolayı bir ay burada çalışacağız."
Pamuk hasadı boyunca kazançlarının yaklaşık 10 bin lira olacağını söyleyen Sağır, kışı o parayla geçireceklerini söyledi. Sağır, tarlada pamuk toplayan bir öğrencinin günlük yevmiyesinin 30-40 lira civarında olduğunu belirtti. 

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Pamuk HasadıPamukçocuklarOkul
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