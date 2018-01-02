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Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında aranan E.F. gözaltına alındı

Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında aranan E.F. gözaltına alındı

02 Ocak 2018 Salı 18:52
Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı
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DİYARBAKIR'DA Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş  ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı yakalandı. 
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  yürütülen çalışmalar sonucu Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap)  olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının  öldürülmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve  "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan E.F.'nin (25) bulunduğu  adres tespit edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki söz konusu adrese operasyon yapan  ekiplerce E.F. gözaltına alındı.
 
E.F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırYasin BörüAhmet DakakRiyat GüneşHasan Gökguz
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