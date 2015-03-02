Yaşar Kemal için çirkin mesaj

AHMET Özgündüz Twitter hesabından takipçileriyle paylaştığı mesajında “Yaşar Kemal öldü; ancak hayatına ait ayrıntılar içinde henüz "Allah rahmet etsin" diyeceğim bir ipucu bulamadım...” ifadelerini kullandı.Akgündüz’ün bu mesajı özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.Rotterdam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz daha önce de paylaştığı mesajlarla kamuoyunun gündemine gelmişti.Akgündüz, Gezi eylemleri sırasında “Gezi dinsizler, PKK’lılar, sarhoşlar, faizciler ve CHP zihniyeti tarafından tertipleniyor” mesajını paylaşmıştı.Akgündüz, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili olarak ise, "Biz 700.000 TL'lik saati ahlaksızca koluna takanları, belediyeye 90 bin TL'ye mal olan daireleri, 58 bin TL'ye kendi yandaşlarına seçim malzemesi olarak peşkeş çeken belediye başkanını ve cami yapılmak üzere askeriye bile ikna edilerek alınan arsaya ticari bina yapıp yakınlarına vermek isteyen gafilleri, bu hükümetin günahkâr zerreleri olarak görüyoruz" demişti.