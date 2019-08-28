Yaşar İpek'ten Emine Bulut'un kızı için Darüşşafaka'ya çağrı!

SON günlerde eşi Seren Serengil'le boşanacağı yönünde haberlerle gündeme gelen Yaşar İpek, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşıma imza attı.

"EMİNE BULUT'UN KIZINI SINAVSIZ ALIN"

Yaşar İpek, "Kocası tarafından katledilen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı maalesef korkunç bir şekilde bu olaya şahit oluyor. Darüşşafaka özel durumdan bazı öğrencileri sınavsız okula alabiliyor ancak doğal afet ve ülkeyi sarsan olaylarda bu mümkün. Bundan büyük bir afet yok. Emine Bulut'un kızını okula sınavsız almak Darüşşafak'ya yakışacak bir hareket olur. Birlikte ses çıkarırsak belki bir faydamız olur" paylaşımıyla Darüşşafaka'ya çağrıda Emine Bulut'un kızı için çağrıda bulundu.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası vefat etmiş, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak, onların yaşamlarını değiştiriyor. 1863 yılından bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla varlığını sürdüren Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda çağdaş koşullarda okumasını, yükseköğrenimleri esnasında da burs almalarını sağladı.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de yaşanan eski eş dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada yeniden yayılırken, Bulut'un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği "Ölmek istemiyorum" sözü ise yürekleri dağladı. Annesi gözleri önünce can veren 10 yaşındaki kız çocuğunun "anne ne olur ölme" sözleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.