Yaşananları böyle anlatmıştı, dün gece kapısı çalınca...

ŞEHİT Çobanoğlu, Bursa Hayat Gazetesine verdiği röportajda bölge halkının Türk askeriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları güven ve sevgiyi anlattı.

Bugün Bursa'da cenazesi defnedilecek olan şehidin, Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası uzun süre El Bab'ta görev yaparken Bursa Hayat gazetesine o bölgedeki durumu anlattığı ortaya çıktı. Bölgede Türklerin neden savaştığını da anlatan şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Suriyeli çocukların kendilerine gülümsemesini hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. Çobanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu'daki itibarına, gücüne burada bizzat şahit olduğunu dile getirdi.

Türk halkının ve askerinin izzetinin, şerefinin ve merhametinin kuşatıcılığından söz eden Uzman Çavuş, Suriye'nin yıkılmış kentlerinin cadde ve sokaklarında kendilerine merhametle el uzatan, sığınan bölge halkını gördüğünü söyledi. Mazlum insanların üzerine bomba yağdıranların, katledenlerin Haçlı zihniyetinin taşeronları, kiralık katilleri olduğuna dikkat çekti.

"SESSİZ KALAMAZDIK"

Bölgeye Suriye halkına zulmedenleri temizlemek için geldiklerini hatırlatan Bursalı Komando Uzman Çavuş, "Buraya endişe duymadan geldik. Askerlerin moralleri iyi durumda geldik. Bölgeye gelmeden önce biraz çekingenlik söz konusuydu. Acaba ne yapacağız, acaba ne ile karşılaşacağız. Aileler de endişe içindeydi ama bölgeye girip, yerimizi alınca destek ve silahlarımız arttıkça, havada uçaklarımız uçtukça, güvenimiz arttı. Emniyetli bir şekilde komutanlarımızla ilerledik, yeri geldi şehit verdik yeri geldi yaralı ama dimdik ayaktayız. DEAŞ denilen katiller sürüsünü etkisiz hale getirdik. Burada yaşanan drama, katliama, soykırıma sessiz kalamazdık, kalmadık da. Terör unsurları gücümüzü, halk ise merhametimizi gördü" dedi.

Zerre kadar endişe duymadıklarını kaydeden Uzman Komando, "Burada kafamızdaki düşünce şu yönde oldu; vatanımız için, topraklarımız için doğacak tehditlere aldırış etmedik. Çünkü biz, her yönden güçlüyüz, hem ruhen hem de elimizdeki malzeme anlamında. Geriye baktığımızda, yani 1 yıl öncesine; kendi topraklarımıza ateş açıldı, vatandaşlarımızı kaybettik. Bu işin önüne geçilmeliydi, devletimiz ve genelkurmay devreye girdi. Amaç Türkiye'nin huzuru; Suriye topraklarının ise güvenliği. Biz bunu başardık. Fırat Kalkanı ismiyle yürütülen operasyon sona erdi. Başka operasyon olup olmayacağına hükümet karar verecek. Ancak, Cumhurbaşkanımızın belirttiğine göre baharda farklı bir temizlik başlayabilir. Bizler şuan yıkılan, yakılan bombalanan evleri koruyoruz. Buralar temizlenecek, bölge komple halka açılacak şekilde inşa edilecek" dedi.

"TAYYİP BABA"

Suriyelilerin Türk askerine olan sevgisi karşısında şaşkına uğradığını belirten Bursalı Uzman Çavuş, "Bölge halkının bize olan bakışı görülmeye değer. Bizi kahraman olarak görüyorlar. Başka bir şey daha söyleyeyim, Osmanlıyı biliyorlar. Sokaklarda, caddelerde bizi gördüklerinde sevinç gözyaşları döken dindaşlarımıza, Suriyelilere şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanımıza 'Tayyip Baba' diyorlar. Bir dilim ekmeği, suyu bizimle paylaşıyorlar. Bizlere yardımcı olmak için bir birleriyle yarışıyorlar. El Bab halkının bize olan güveni tam. Türk askerine karşı müthiş bir sevgi var. Türk askerini sığınacak bir kale olarak görüyorlar. Size bir örnek vereyim. Hangi askerin kucağına savaşta koşarak gelen çocuk gördünüz? Bizlerin kucaklarına koşarak gelen, hediyeler veren, birlikte oyun oynayan çocuklar var burada. Suriyelilerin bu adımı, bölge halkının güler yüzü bizlere güç verdi, moral oldu. Boyu 40 santim olan El Bab'lı çocukların Türk askeriyle el sıkışmasını, selam vermelerini ömrüm boyunca unutamam. Bu manzaralar bizim gücümüze güç kattı. Bunun en büyük sebebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada çok sevilmesi, Ortadoğu'da itibar görmesidir. Türkiye'nin gücünü buraya geldiğimizde bir kez daha gördük. Şunu herkes bilsin, biz burada barışı tesis ettik, bizim tarihimizin sayfalarında zulüm ifadesini bulamasınız" diye konuştu.

"ANALAR BABALAR AĞLAMASIN"

Türk halkının kendilerine büyük moral verdiğini hatırlatan Uzman Çavuş, "Günlerimiz 24 saat görevde geçiyor. Güvenlik ve gözetlemekle geçiyor. Bu süre içinde sosyalleşiyoruz, bu durumdan rahatsız değiliz. Önemli olan bölge halkının güvenliği. Tabi daha önemlisi, anne ve babaların ağlamaması.İhtiyaçlarımız karşılanıyor, hem de fazlasıyla. Türkiye'nin 81 ilinden yardım yağıyor Suriye'ye. TSK bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Rahatımız iyi ama sonuçta burada bir operasyon söz konusu. Burada şuanda çatışmalar durdu. Yurtlarını terk eden Suriyelilere huzur ortamı hazırlanıyor. Doğdukları topraklara geri dönmeleri için çaba sarf ediliyor" şeklinde ifadeler kullandı.

HEDİYE YAĞMURU

4 aydır bölgede halkın müthiş sevgisiyle karşılaştıklarını anlatan Bursalı Komando Uzman Çavuş, "Devletimiz ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Her isteğimiz yerine getirilmesi için inanılmaz bir çaba söz konusu. Bir noktaya işaret etmek istiyorum, darbede yaşananlara bakınca halkın askere olan bakış açısının değişebileceğini düşündüm. Ancak buraya gelince anladım ki, Türk halkı iyiyi kötüyü ayırt ediyor. Bize, Türkiye'den adeta yağmur gibi hediyeler gönderiliyor. İnanın bazı akşamlar gözyaşlarıma hakim olamadığım oldu. Küçük çocukların mektupları geliyor. Bir okul üşenmemiş, gitmişler mağazadan hediyeler almışlar ve bize göndermişler. Yiyecekler, tatlılar, şirketlerin gönderdiği hediyeler, annelerimizin ördüğü eldivenler, yaprak sarmaları, börekler. Mesela çocuklar, kağıtlara resim çizmişler, duygu dolu ifadeler yazmışlar. İnanılır gibi değil" açıklamalarında bulundu.

ACI HABERİ EŞİNE VERİLDİ

Suriye'nin Afrin bölgesinde bir binada arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörislerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinden şehit haberi geldi. Dün saat 15.10'da Afrin'e bağlı Dermeşkanlı Köyü'nde bir binada yapılan arama sırasında teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bölgeye Kayseri'de bulunan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nden giden Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu. Acı haber şehidin Kayseri'de oturan eşi Yasemin Çobanoğlu ile Bursa'da oturan anne ve babasına askeri yetkililer tarafından bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş Çobanoğlu'nun, yarın Kayseri'deki evinin önünde helallik alınmasının ardından Bursa'da toprağa verileceği belirtildi.